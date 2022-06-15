EBYÜ ile Hacettepe Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi’nde tıp alanında yapılanlar değerlendirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Hacettepe Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi çerçevesinde tıp alanında gerçekleştiren çalışmalar değerlendirilerek, bundan sonra yürütülecek faaliyetlerle ilgili yol haritası ele alındı.

YÖK’ün genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getirdiği Anadolu Projesi çerçevesinde paydaş olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Hacettepe Üniversitesi arasında yapılan tıp alanında ki çalışmalar için Erzincan’a gelen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vildan Göknur Haliloğlu, “Tek taraflı bir öğrenme değil kaynaşmalı bir öğrenme oluyor” dedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vildan Göknur Haliloğlu basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversiteler arası yapılan protokolün ardından tıp alanında ve özellikle çocuk hastalıkları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

İlk olarak konuşma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversite (EBYÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, iki üniversite arasında yapılan çalışmaların önemli olduğunu ve yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerinin bu projeden oldukça verim alacaklarının altını çizerek, “Bugün aramızda YÖK Anadolu Projesi çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Nöroloji, Çocuk Nörolojisi anabilim dalında Profesör olan Göknur Haliloğlu hocamız var. Erzincan’da hem öğrencilerimize hem de Pediatri doktorlarına, çocuk doktorlarına bilgi paylaşımı yapmak hem de burada ki hastaları yerinde görmek amacıyla üniversite arasındaki işbirliği doğrultusunda aramızda bulunuyor. YÖK Anadolu Projesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi kardeşlik üniversite kabul edilmiştir. Bu bağlamda da pandemi sürecinde biz web üzerinden eğitim öğretim paylaşımlarını yapmıştık. Aynı zamanda da, o üniversiteye bizim tıp fakültemizden eğitim almak maksadıyla gönderdiğimiz, hem araştırma görevi hem de öğretim üyelerimiz güzel Erzincan’ımızda hastalarımızı görmek ve buradaki tıp fakültesi öğrencilerine örnek olmak aynı zamanda Pediatri hekimlerine de bir yol gösterici manasında bulunmak ve hastalarımız da yerinde görmek, muayenelerini yapmak, nasıl olacağını sağlamak buradaki hekimlere elindeki hastaların tedavisi hususunda çözüm üretebilmelerini göstermek, olmayacaksa da kısa yoldan doğru yere nasıl gönderilir gibi, konularda bilgi paylaşımı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir ülkemiz var, iyi bir potansiyelimiz var. Sadece doğru kaynakların doğru yerde olduğunu bilmek önemli ve bu yolu düzgün çizmek çok önemli” dedi.

Ardından konuşma yapan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vildan Göknur Haliloğlu ise yapılan projede ki temel hedefin karşılıklı üniversiteler olarak çocuk hastalıkları üzerinde bilgi alış verişinde bulunmak olduğunu belirterek, “Buradaki temel hedef; tıp fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, aile hekimleri, çocuk sağlığı alanındaki çalışanlar, çocuk nörolojisi ilgilendiği temel alanlarda gelişim basamaklarının değerlendirilmesi, gelişme çağındaki gecikmelere yaklaşım, temel olarak gördüğümüz hastalık noktalarında belirli nöbetler gibi temel öğrenim hedefleri belirleyerek karşılıklı olarak bilgileri aktarmak. Bu yaklaşımı yaparken de farkındalık oluşturmak. Giderek artan sayıda özellikle nadir hastalık grubunda bilginin sürekli güncellendiği bir bilim dalıyla çalışıyorum. Bu nedenle bu farkındalığın her düzeyde arttırılması yönünde çalışıyoruz. Hastalarımızı burada izleme şansım da oldu. Bu öğrenmenin de tek taraflı olmadığını, bende ciddi öğrenmelerle düşüncelerle geri döneceğimi söyleyeyim. Tek taraflı bir öğrenme değil kaynaşmalı bir öğrenme oluyor’ diye konuştu.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da yaptığı konuşmasında Erzincan’da ki sağlık hizmetini üst seviyelere çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstereceklerini kaydederek, “Hem eğitim alanında hem de sağlık hizmeti alanında hastanemiz üniversite tarafından destekleniyor. İlimizde sağlık sistemini ve sağlık hizmetini üst seviyelere çıkarmak için böyle tecrübeli hocalarımıza ihtiyacımız sonsuz. Amacımız Erzincanlı hemşerilerimizin, çevre illerden gelecek hastalarımızın bütün problemlerini burada çözebilmek. Onların şehir dışına sevk ihtiyaçlarını en aza indirmek. Bunun için de gelen hocamızın bizlere katkı sunacağını görüyorum. Bundan sonraki süreçte de sağlık hizmetinde ilerleme sağlayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise konuşmasında sağlık hizmet çeşitliliğini arttırmaya çalışacaklarını belirterek, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında yapılmış olan bir kardeşlik protokolü vesilesiyle hocamız aramızda. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde sağlık hizmetlerimizi yürütüyoruz. Üniversitemizin gayretleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuk yan dallarının arttırılması yönünde istişare edeceğiz. Hocamızın burada olması bizim için çok önemli. Kendi dalında çok iyi bir hocamız. Tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanacağız. Bundan sonra ki süreçte de inşallah hocamızı zaman zaman aramızda görmek istiyoruz. Bizlerde burada Erzincan’a hizmet için elimizden geleni yapacağız. Sağlık hizmet çeşitliliğini arttırmaya çalışacağız. Erzincan halkına çok daha iyi bir sağlık hizmeti verme gayreti içinde olacağız’ ifadelerine yer verdi.