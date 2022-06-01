EBYÜ ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında işbirliği devam ediyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında 2019 yılında imzalanan akademik kültürel ve sportif alanlarında kardeş üniversite protokolü çerçevesinde işbirliği devam ediyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 20 öğrenci daha önce EBYÜ’ye gelip çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere katılmıştı. Buna karşılık 22-28 Mayıs 2022 tarihleri aralığında EBYÜ’nün farklı akademik birimlerinden 1’er olmak üzere toplam 20 öğrenci, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Spor Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Orkun Akçan, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Selçuk Tektaş sorumluluğunda Dokuz Eylül Üniversitesine gitti.

İki üniversite arasında işbirliği çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nde bulunan EBYÜ ekibi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile birlikte gerçekleşecek su sporu ve kültürel faaliyetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette yapılacak faaliyetleri hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, üniversitelerarası işbirliğini geliştirmek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesiyle imzalanan protokol dahilinde daha önce Dokuz Eylül Üniversitesinden gelen 20 kişilik bir öğrenci ekibinin Erzincan Kayak Merkezi’nde kayak dersi aldığını söyledi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri de Dokuz Eylül Üniversitesinde yaptığı bu yeni faaliyetler ve daha sonra iki üniversite arasında yapılacak yeni işbirlikleri ile protokolün daha geliştirileceğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da imzalanan protokolün, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarının gerçekleştireceği çalışmalarla sosyal ve kültürel anlamda güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını belirtti.

Rektör Hotar, her iki üniversitenin akademisyenlerinin ortaya koyacağı bilimsel, akademik ve sosyal faaliyetlerle; öğrencilere, ülkemize ve milletimize faydalı işlere imza atacaklarını düşündüğünü de belirterek, “Bilimsel tecrübelerimizi, bilgi ve birikimimizi paylaşacağımız protokolle iki üniversite arasındaki ilişkileri en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan ziyaret sonrası Erzincan’a dönen EBYÜ ekibi, Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i makamında ziyaret etti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirme yapan EBYÜ ekibi daha sonra Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e hediye takdim etti.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, iki üniversite arasında yapılacak işbirliklerinin sosyal ve kültürel anlamda iki üniversiteye de büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Heyetimizi misafir eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.