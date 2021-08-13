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EBYÜ Genel Sekreterliğinde görev değişimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Genel Sekreteri Doç.Dr. Halim Ferit Bayata’nın yerine Genel Sekreter olarak Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel atandı.

ERZİNCAN 13.08.2021, 11:53
EBYÜ Genel Sekreterliğinde görev değişimi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Genel Sekreteri Doç.Dr. Halim Ferit Bayata’nın yerine Genel Sekreter olarak Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel atandı.

EBYÜ’de yaklaşık 3,5 yıldır Genel Sekreter olarak görev yapan Bayata’nın yerine Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel atandı. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Bayata’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek Doç.Dr. Mehmet Cihat Özgenel’e de yeni görevinde başarılar diledi.
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