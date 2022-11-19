Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı

Erzincan’da polis ekipleri düzensiz göçle mücadele yönelik huzur uygulaması yaptı.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ülke genelinde 11’nci huzur operasyonu gerçekleştirildi. Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının 11’nci “Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada; 571 Türk vatandaşı, 251 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 114 araç, 8 metruk bina ve çevresi, 71 umuma açık yer kontrolü yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.