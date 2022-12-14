Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da 12’nci huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarından batı sınırlarına kadar kaçak göç ile mücadele eden emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, ülke genelinde 2022 yılının 12’nci “Huzur” operasyonunu gerçekleştirdi. Erzincan Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, toplu taşıma durak ve istasyonlarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada 287 Türk vatandaşı, 93 yabancı uyruklu şahıs sorgulanarak 101 araç, 8 metruk bina ve çevresi, 56 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Çalışmalar neticesinde trafik güvenliğini tehlikeye Sokma suçundan bir aranan şahıs yakalandı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 1 düzensiz göçmen ise muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek başka bir olumsuzluğa rastlanılmadı.