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“Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması

Erzincan’da polis ekiplerince “Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele” kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

ERZİNCAN 02.03.2022, 11:25
“Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulaması

Erzincan’da polis ekiplerince “Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele” kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “Huzurlu Sokaklar ve Düzensiz Göç İle Mücadele” uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda sokaklar, otogar, iş yerleri, otobüsler ve kamu kurum ve kuruluşları denetlendi.

Türkiye geneli yapılan uygulamalarda İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamalarda şu bilgilere yer verildi;

“Genel asayiş ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele kapsamında, ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından özellikle sosyal ve ekonomik düzeni olumsuz yönde etkileyen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 36 bin 126 personel ve 608 dedektör köpeği ile 8 bin 820 noktada düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapılmıştır.

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında;

6 bin 625 metruk bina, 10 bin 365 umuma açık yer, 352 terminal ve 4 bin 205 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 547 yer kontrol edilmiş, 72’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 127 organizatör gözaltına alınmış, 2 bin 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, 25’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 732 aranan şahıs tespit edilmiş, 2’si organizatör, bin 235’i göçmen ve 99’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam bin 336 şahsa idari yaptırım uygulanmış, organizatör/düzensiz göçmen arasından 6 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edilmiştir.

Uygulamada; 7 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilmiş ayrıca 13 adet sahte pasaport, 9 adet sahte T6 formu ve yol izin belgesi, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet mermi, 5 adet kesici/delici alet, 42 gram esrar, 80 gram eroin, 10 gram bonzai, 419 gr metanfetamin, 65 adet ecstasy ve 75 adet sentetik ecza elde edilmiştir.”

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