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Dumanlı Dağ Bisikleti Yarışları, Erzincan’da yapıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti.

ERZİNCAN 25.09.2022, 23:03
Dumanlı Dağ Bisikleti Yarışları, Erzincan’da yapıldı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti.

Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler:

1- İbrahim Gülmez (Kahramanmaraş)

2- Cesur Atak (Haliç)

3- Alper Engin (Erzincan)

Kadınlar:

1- Nehir Beyazpınar (Sinop)

2- Selcan Bahar Karabal (Ankara)

3- Ebrar Kangal (Kahramanmaraş)

Master 35 erkekler :

1- Mehmet Can Balcı (Haliç)

2- Levent İpek (Erzincan)

Master 45 erkekler:

1 - Mehmet Bozdemir (Kocaeli)

2- Murat Karaca (Sinop)

3- Ahmet Adem Oğuz (Adıyaman)

23 yaş altı erkekler

1- Abdurrahim İnal (Birissa Spor Kulübü)

2 - Fuat Yıldız (Sinop )

3 -Yiğit Efe Gürol (Sinop)

Genç erkekler:

1- Arda Topal (Birissa Spor Kulübü)

2- Ayberk Güngör (Çaykur Rize Spor Kulübü)

3- Malik Berat Karadeniz (Birissa Spor Kulübü)

Yıldız A erkekler:

1- Nafiz Ege Karagül (Sinop)

2- Samet Baştatar (Kahramanmaraş)

3- Abudullah Ünal (Torku Şeker Kulübü)

Yıldız B erkekler:

1 - Harun Kahveci (Kahramanmaraş)

2 -Mehmet Emin Cansarı (Kahramanmaraş)

3 - Arda Aytekin (Kahramanmaraş)

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