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Düğünde 3 adet tabanca ele geçirildi
Erzincan’da düğün merasiminde havaya ateş açıldığı iddiasıyla polisin denetim yapması üzerine 3 adet tabanca ele geçirildi.
ERZİNCAN 07.09.2022, 17:12
Erzincan’da düğün merasiminde havaya ateş açıldığı iddiasıyla polisin denetim yapması üzerine 3 adet tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kavakyolu semtine dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğün merasiminde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı 112 Çağrı Merkezine bildirildi. Bunun üzerine bahse konu yere polis ekipleri sevk edildi. Yapılan denetimde davetli bazı şahıslardan 2’si kurusıkı olmak üzere toplam 3 adet tabanca ele geçirildi.
Tabancalar tahkikat için muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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