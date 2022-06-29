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Dostlar Beni Hatırlasın Erzincan’da seyirciyle buluştu
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle Erzincan’da sanatseverlerin karşısına çıktı.
ERZİNCAN 29.06.2022, 09:59
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle Erzincan’da sanatseverlerin karşısına çıktı.
EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda, Şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestranın müzikleri eşliğinde aşık geleneğinin Anadolu’daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel’in gönüllere taht kurmuş şiirlerine ait hikayelerin anlatıldığı bir konser verildi.
Beğeni toplayan konser katılımcılardan yoğun alkış aldı.