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Doğu’nun ceviz bahçesi büyümeye devam ediyor

Erzincan’da DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından sağlanan yüzde 70 hibeli kaynak ile Kemah’ta yaklaşık 100 dekarlık bir alan daha Havza Bazlı Kapama Meyvecilik projesine dahil edildi.

ERZİNCAN 26.11.2020, 09:14
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Doğu’nun ceviz bahçesi büyümeye devam ediyor
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Erzincan’da DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından sağlanan yüzde 70 hibeli kaynak ile Kemah’ta yaklaşık 100 dekarlık bir alan daha Havza Bazlı Kapama Meyvecilik projesine dahil edildi.

Proje kapsamında 350 fidan dikimi Kemah Kaymakamı İsmail Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin İğdeci, ilçe kurum müdürleri ve teknik personel katılımıyla gerçekleşti.

Kemah’ın ceviz yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahip olduğunu belirten İl Müdürü Murat Şahin, “Kemah cevizinin ünü ilimiz sınırlarını çoktan aşmış ve aranan bir ceviz türü haline gelmiştir. Verim ve kalite açısından üreticilerimizi, tadı ve aroması ile tüketicileri memnun eden Kemah cevizinin ekim sahasını ve üretimini artırmak müdürlüğümüzün en önemli amaçlarından biri. Her yıl Kemah ilçemize yaptığımız bu yatırımlar sayesinde hem ilçe, hem de ilimizin ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
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