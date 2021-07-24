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Doğu’daki 5 il için sağanak uyarısı

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ERZİNCAN 24.07.2021, 11:50
Doğu’daki 5 il için sağanak uyarısı
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Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan’da 32, Iğdır’da 35, Ağrı’da 33, Erzurum’da 29, Kars ile Ardahan’da 28 derece olacağı öngörülüyor.
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28°
parçalı az bulutlu
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