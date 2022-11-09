Doğu’da yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklı etkisini gösterdi

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 8 derece olarak kaydedildi.

Erzincan’ı Sivas’a bağlayan 2 bin 190 rakımdaki Kızıldağ geçidinde de aralıklı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtüyle kaplandı.