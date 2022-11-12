Doğu’da sis ve pus etkili oldu

Geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde sis ve pus etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu, kuzey kesimlerin yer yer parçalı çok bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği beklenmekte.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinde sis ve pus etkili olurken bazı güzergâhlarda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Erzincan, Iğdır ve Tunceli’de 1, Bayburt’ta 2, Erzurum’da 3, Ardahan’da 7, Kars’ta 7, Ağrı’da 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Tunceli’de 17, Bayburt ve Ağrı’da 12, Erzurum ve Kars’ta 11, Ardahan’da 9, Iğdır’da 14, Ağrı’da derece olması öngörülüyor.