Doğu’da hava soğuyacak

Doğu Anadolu’da ani sıcaklık düşüşü yaşanarak hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Erzurum’un güney kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Ani sıcaklık düşüşü (Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan) hava sıcaklıklarının 19 Mayıs 2022 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren 6 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. 22 Mayıs 2022 Pazar gününden itibaren sıcaklıkların artarak tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.