banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

ERZİNCAN 28.09.2021, 09:44
Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli’de 28, Erzincan’da 24, Iğdır’da 26, Ağrı’da 23, Erzurum’da 20, Kars ve Bayburt’ta 19, Ardahan’da 16 derece olacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0