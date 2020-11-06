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Doğu’da hava sıcaklığı düştü yüksek kesimlerde kar bekleniyor

DOĞU’DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞTÜ YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR

ERZİNCAN 06.11.2020, 11:34
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Doğu’da hava sıcaklığı düştü yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Hava sıcaklığının 3 derece düştüğü Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıklar bölgede 2 ila 3 derece azalırken rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Kars ve Ardahan’da 6, Erzurum’da 5, Erzincan’da 8, Iğdır’da 11 ve Ağrı’da 7 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 12, Iğdır’da 15, Erzurum’da 8, Kars ve Ardahan’da 9, Ağrı’da 10 derece olması öngörülüyor.

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15°
parçalı bulutlu
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