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Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 12.07.2021, 09:33
Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 18, Erzurum ve Kars’ta 10, Ağrı ve Ardahan’da 12, Bayburt’ta 13, Iğdır’da 19 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Ağrı’da 33, Erzurum ve Kars’ta 28, Ardahan’da 26, Bayburt’ta 30, Iğdır’da 34 derece olması öngörülüyor.
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28°
parçalı az bulutlu
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