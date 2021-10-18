Doğu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da, Ağrı’da, Erzurum’da ve Ardahan’da 4, Kars’ta 1, Iğdır’da 12, Bayburt’ta 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 20, Iğdır’da 19, Erzurum’da 15, Kars ve Bayburt’ta 16, Ağrı’da 17, Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.