Doğu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği bölgede rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede görülecek buzlanma ve don olayından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kent merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 4, Iğdır’da 1, Erzurum’da 12, Kars’ta 15, Ağrı’da 8, Ardahan’da 17, Bayburt’ta 18 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezinde 198, Sarıkamış Kayak Merkezinde 156, Ergan Kayak Merkezinde 154 santimetre olarak kaydedildi.