Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bir süredir karla karışık yağmur ile kar etkili olan bölgedeki yağış aralıklarla etkisini sürdürecek.

Yağışın, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde ise aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgârın öğleden sonra saatteki hızının 40 ila 50 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Iğdır’da 12, Tunceli’de 6, Erzincan’da 5, Erzurum ve Ağrı’da 2, Kars’ta 1, Ardahan’da ise sıfırın altında 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 19, Tunceli’de 17, Erzincan’da 15, Erzurum, Kars ve Ağrı’da 10, Ardahan’da 7 derece olacağı öngörülüyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken’de 139, Sarıkamış’ta 105 ve Konaklı’da 100 santimetre ölçüldü.

“Buzlanma, don ve çığ uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi, dik ve eğilimli yerlerde çığ beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.