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Doğu Anadolu’daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

DOĞU ANADOLU’DAKİ 4 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

ERZİNCAN 25.09.2020, 10:11
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Doğu Anadolu’daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan’da yerel olmak üzere öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, havanın, yağış olan illerde 1 ila 2 derece soğuması bekleniyor.

Bölgede rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı Erzincan ve Iğdır’da 29, Ağrı’da 27, Erzurum’da 25, Kars ve Ardahan’da 23 derece olması öngörülüyor.

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