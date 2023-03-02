Doğu Anadolu’da yağmur yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu’da yağmur yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan tahminlere göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların yer yer yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği beklenirken sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği de tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.