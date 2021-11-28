Doğu Anadolu’da yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ağrı çevrelerinin yağışlı, sabah saatlerinde Erzurum’un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’da 0, Bayburt’ta 2, Erzincan ve Iğdır’da 4, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 5, Ardahan’da 8, Ağrı’da 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan’da 12, Iğdır’da 9, Erzurum’da 7, Kars’ta 6, Bayburt ve Ağrı’da 8, Ardahan’da 4 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan meteorolojinin, 28 Kasım- 2 Aralık haftasının hava tahmin raporunu paylaşıldı. 5 günlük rapora göre, pazar gününden itibaren yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Çarşamba ve Perşembe gününe dikkat çekilen açıklamada, 36 il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre; çarşamba ve Perşembe günü, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Yozgat’ta kar yağışı etkili olacak. Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van’da kar yağışı bekleniyor.