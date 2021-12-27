Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürürken şelaleler, akarsular, göller buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 27, Ardahan’da 21, Kars’ta 20, Erzurum’da 13, Iğdır’da 9, Bayburt’ta 7, Tunceli ve Erzincan’da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli’de 5, Iğdır’da 4, Erzincan’da 3, Bayburt ve Erzurum’da 2, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 4, Ardahan’da 6 ve Ağrı’da 8 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken’de 92, Ergan’da 38, Sarıkamış’ta 32 santimetre olarak kaydedildi.