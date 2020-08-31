Doğu Anadolu’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
HAVA SICAKLIĞININ MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYRETTİĞİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE GÜNEŞ IŞINLARININ DİK GELDİĞİ 11 İLE 16 SAATLERİ ARASINDA SICAK ÇARPMASINA KARŞI UYARIDA BULUNULDU
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesinde güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteorolojik değerlendirme de, “Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 36, Iğdır’da 34, Erzurum’da 31, Kars ve Ardahan’da 29 ve Ağrı’da 32 derece olması öngörülüyor.
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