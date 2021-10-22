Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşüyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgârın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Iğdır’da 2, Bayburt’ta 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan’da 5, Erzurum’da 2, Ağrı’da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan’da 20, Bayburt ve Iğdır’da 19, Ağrı’da 18, Erzurum’da 16, Kars ve Ardahan’da 14 derece olması öngörülüyor.