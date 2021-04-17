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Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

ERZİNCAN 17.04.2021, 11:52
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Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ile Ardahan çevrelerinde ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars’ta sıfır, Ağrı’da 1, Ardahan’da 2, Erzurum’da 3, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır’da 25, Erzincan’da 23, Ağrı’da 19, Erzurum ile Kars’ta 18 ve Ardahan’da 16 derece olması öngörülüyor.
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10°
parçalı bulutlu