Doğu Anadolu’da sıcaklıklar 4 ila 6 derece arttı

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği; gece ve sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan’da eksi 3, Erzincan’da 4, Iğdır’da 10, Erzurum ve Ağrı’da 1, Kars’ta sıfır, Bayburt’ta 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzurum’da 14, Kars ve Ardahan’da 12, Ağrı ve Bayburt’ta 16, Erzincan’da 19, Iğdır’da 18 derece olması öngörülüyor.