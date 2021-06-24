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Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ERZİNCAN 24.06.2021, 09:58
Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Erzurum’da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 9, Erzincan’da 18, Iğdır’da 20, Bayburt’ta 11 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 39, Erzincan’da 33, Kars’ta 34, Ağrı’da 35, Erzurum ve Ardahan’da 32, Bayburt’ta 31 derece olması bekleniyor.
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25°
az bulutlu
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