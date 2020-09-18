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Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

DOĞU ANADOLU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

ERZİNCAN 18.09.2020, 09:07
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Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli’de 34, Erzincan’da 33, Iğdır’da 33, Ağrı’da 30, Erzurum’da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan’da 26 derece olacak.

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