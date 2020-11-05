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Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor

DOĞU ANADOLU’DA SAĞANAK YAĞIŞ VE RÜZGAR BEKLENİYOR

ERZİNCAN 05.11.2020, 09:32
Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve rüzgar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış ve rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Ağrı’da 5, Kars ve Ardahan’da 3, Erzincan’da 8, Iğdır’da 10 derece.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 16, Iğdır ve Ardahan’da 15, Erzurum’da 11, Kars’ta 10, Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.

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