banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki yaz planı!
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Bitcoin altının yerini alacak mı?
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 17.05.2021, 12:04
Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgârın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan’da 6, Iğdır ve Erzurum’da 8, Tunceli’de 12, Erzincan’da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 31, Tunceli’de 28, Erzincan’da 26, Ağrı’da 23, Kars’ta 22, Erzurum’da 21 ve Ardahan’da 20 derece olması öngörülüyor.
Yorumlar (0)
22°
açık