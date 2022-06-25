Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan’ın doğusu ile Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün bölgede Erzincan’ın doğusu ile Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar v.b) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Toz taşınımı uyarısı”

Bugün Erzurum’un doğusu ile Ardahan çevresinde toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış v.b) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.