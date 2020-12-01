Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan’da karla karışık yağmur ile kar etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı’da 1, Tunceli, Erzurum ve Ardahan’da sıfır, Erzincan ve Iğdır’da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 11, Erzincan’da 9, Tunceli’de 8, Ağrı’da 6, Kars ve Erzurum’da 5, Ardahan’da 3 derece olması öngörülüyor.