Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesinde geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Meteorolojik uyarı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Bayburt’ta 2, Erzurum’da 5, Kars’ta 8, Ağrı’da 4, Iğdır’da 1 ve Ardahan’da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da 11, Kars ve Bayburt’ta 12, Erzincan ve Iğdır’da 14 derece olması öngörülüyor.