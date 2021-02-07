Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde Ardahan ve çevresinde aralıklı kar yağışı beklenirken hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Ardahan ve çevresi sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma, don ve çığ uyarısı"

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 3, Tunceli’de 1, Erzurum’da 8, Kars’ta 12, Ağrı’da 17, Ardahan’da 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içerinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Erzincan ve Iğdır’da 10, Tunceli’de 9, Erzurum’da 8, Kars’ta 5, Ardahan’da 4, Ağrı’da eksi 3 derece olması öngörülüyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde kar kalınlığı Palandöken’de 108, Sarıkamış’ta 54, Konaklı’da 29 santimetre olarak ölçüldü.