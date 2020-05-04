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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

DOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

DOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:14
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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (40-60 km/saat) esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan’da 8, Erzurum’da 4, Kars’ta 5, Ağrı’da 7, Ardahan’da 5 ve Iğdır’da 11 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars’ta 15, Ağrı’da 18, Iğdır’da 24 derece olması öngörülüyor.

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