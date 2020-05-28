Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan çevreleri; öğle saatlerinden sonra ise Ardahan il geneli ile Kars ili ve kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum ve Ağrı’da 7, Kars’ta 4, Ardahan’da 6, Iğdır’da 15, Erzincan’da 14 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan’da 29, Iğdır’da 32, Erzurum ve Ardahan’da 24, Kars ve Ağrı’da 25 derece.