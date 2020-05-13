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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak

DOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak

DOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:08
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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 8, Erzurum, Kars’ta 3, Ağrı’da 4, Iğdır’da 10, Ardahan’da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 25, Erzurum’da 19, Kars’ta 18, Ağrı’da 20, Iğdır’da 26, Ardahan’da 15 derece olacak.

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