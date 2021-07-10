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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 10.07.2021, 11:37
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan ve Iğdır’da 32, Ağrı’da 30, Erzurum’da 26, Kars’ta 24, Ardahan’da 21 derece olması öngörülüyor.
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