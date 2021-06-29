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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 29.06.2021, 12:17
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 9, Kars’ta 10, Ağrı’da 11, Erzurum’da 14, Erzincan’da 20, Iğdır’da 22 derece kaydedildi. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 36, Ağrı’da 33, Kars ve Erzincan’da 29, Erzurum’da 28, Ardahan’da 27 derece olması öngörülüyor.
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