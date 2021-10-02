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Doğu Anadolu’da en düşük sıcaklık Refahiye’de en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan Refahiye’de eksi 0,5 derece, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde 0,2, Bayburt Yaylalar köyünde 0,8 derece gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 23,1 derece olarak ölçüldü.

ERZİNCAN 02.10.2021, 11:38
Doğu Anadolu’da en düşük sıcaklık Refahiye’de en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan Refahiye’de eksi 0,5 derece, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde 0,2, Bayburt Yaylalar köyünde 0,8 derece gün içerisindeki en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 23,1 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, kuzey kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık, Bayburt, Erzurum, Ağrı ve Ardahan’da 4, Kars’ta 5, Erzincan’da 8, Tunceli’de 9, Iğdır’da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli’de 28, Iğdır’da 25, Ağrı ve Erzincan’da 22, Erzurum’da 20, Ardahan’da 17, Bayburt’ta 21 ve Kars’ta 15 derece olması bekleniyor.

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