Doğu Anadolu’da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 25, Iğdır’da 22, Tunceli’de 27, Erzurum’da 18, Kars’ta 17, Ağrı’da 21, Ardahan’da 13 derece olması öngörülüyor.