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Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

DOĞU ANADOLU’DA 3 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

DOĞU ANADOLU’DA 3 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:56
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Doğu Anadolu’da 3 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden gece saatlerine Erzurum ve Kars’ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı; Erzurum, Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı’da 6, Tunceli’de 9, Erzincan’da 12, Iğdır’da 14 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklıklar; Tunceli ve Kars’ta 22, Erzurum ve Ardahan’da 20, Erzincan ve Ağrı’da 24, Iğdır’da 31 derece olması öngörülüyor.

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