Doğu Anadolu’da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan çevresinde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu Kars, Ardahan ve çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 4, Erzurum’da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 14, Ağrı’da 16, Iğdır ve Ardahan’da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 10, Erzurum’da 4, Kars’ta eksi 1, Ağrı’da eksi 6, Iğdır’da eksi 3, Ardahan’da eksi 2 derece olması öngörülüyor.