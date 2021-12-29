Doğu Anadolu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava etkisini sürdürürken şelale, göl ve akarsular buz tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Şelale, göl ve akarsuların buz tuttuğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 7, Bayburt’ta 9, Erzurum’da 13, Kars’ta 20, Ağrı’da 27, Iğdır’da 10, Ardahan’da 23 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Bayburt’ta 5, Iğdır’da 4, Erzurum’da 2, Kars’ta 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 14, Ardahan’da 9 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları; Palandöken Kayak Merkezi 89, Ergan Kayak Merkezi 38, Sarıkamış Kayak Merkezi 32 santimetre olarak kaydedildi.