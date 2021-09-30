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Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu’da Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum’da sağanak yağış bekleniyor.

ERZİNCAN 30.09.2021, 11:47
Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu’da Erzincan, Bayburt, Ardahan ve Erzurum’da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Ardahan, Bayburt çevreleri ile Erzurum ve Erzincan’ın kuzey kesimlerinde sağanak yağmur tahmin edilirken, öğle saatlerinden itibaren ise bölgenin genelinde aralıklı olarak sağanak yağmur görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar, Iğdır’da 25, Erzincan’da 24, Ağrı ve Erzurum’da 23, Kars’ta 18, Ardahan’da 13, Bayburt’ta 14 derece olacak.

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