Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde Erzincan’da Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayında rapor sunumu yapıldı.

Düzenlenen mesleki yönlendirme, alan dal seçimleri, pandemi sürecinde rehberlik, faaliyetleri, derslerin daha etkin işlenmesi, öğrencilerin, akademik başarılarının artırılması, yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri, gelecekte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı, Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayında 10 komisyon kuruldu ve bu komisyonların çalışmaları rapor haline getirildi. Editör komisyonu tarafından ilgili raporun sunumu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve müdürlüğün idarecilerine yapıldı. Çalıştay raporunda belirtilen tavsiye kararları doğrultusunda okul ve kurumlarda yapılacak çalışmaların yol haritasının belirlenmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecilerine yapılan sunumda, tüm şubelerin yapacakları faaliyetler not edilerek plan dahilinde sonraki süreçte ise okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelinerek çalıştayın faaliyetleri ve takibinin yapılması kararlaştırıldı. Yapılan Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayında, 130 öğretmen 28 personel, idareci pozisyonunda çalıştaya katkı sağladı. Toplamda ise 220 personel görev aldı.