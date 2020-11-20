Doç. Dr. Yunus Babacan, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde

Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan “Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı” listesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı, kendine atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak, dünyanın en etkili bilim insanları belirlendi. Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışmada Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü.

Türkiye’den de birçok bilim adamının yer aldığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Babacan yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi olma ülküsü ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin her alanda olduğu gibi bilimsel çalışmalarda da Türkiye’de ve dünyada adından söz ettiren bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirterek, “Üniversitemizi yaptıkları bilimsel çalışmalar dolayısıyla önemli bir yere taşıyan Doç. Dr. Yunus Babacan ve bu tür bilimsel çalışmalara katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.