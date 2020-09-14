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DKMP Genel Müdürü Üzmez, Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu

DKMP GENEL MÜDÜRÜ ÜZMEZ, DUMANLI TABİAT PARKINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ERZİNCAN 14.09.2020, 12:32
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DKMP Genel Müdürü Üzmez, Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

DKMP Genel Müdürü Üzmez, Erzincan merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Tabiat Parkı’nı ziyaret etti.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğal güzelliğiyle göz dolduran Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulunan Üzmez’e DKMP Erzincan heyeti eşlik etti.

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